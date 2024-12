Khởi tố 2 người đuổi đánh nhân viên nhà xe ở Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Ngày 25/12, Công an TP Thủ Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Sang (SN 1986, tài xế xe ôm, ngụ TP Thủ Đức) và Trần Đức Phú (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh sát đọc quyết định khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, ngày 10/12, Công an TP Thủ Đức nhận tin báo về việc một nhóm người gây rối trật tự công cộng tại khu vực cổng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở II, phường Tân Phú.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định Trần Thanh Sang, Trần Đức Phú cùng một số người khác đã có hành vi dùng cây gỗ, ống sắt, rượt đuổi để đánh nhóm nhân viên nhà xe L.H. trước khu vực cổng Bệnh viện Ung Bướu.

Hành vi của các bị can gây ảnh hưởng xấu an ninh, trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang bức xúc cho người dân xung quanh khu vực bệnh viện và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe.