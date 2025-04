Khởi tố 2 đối tượng hành hung nữ nhân viên y tế xã ở Gia Lai

Ngày 25/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (SN 1975), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, em trai của Lệ), cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đăk Pơ để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Lệ và Lê đến làm thợ xây tại xã Kon Thụp.

Chiều 11/2, trong lúc say rượu, Lệ bị ngã cầu thang và bị thương ở vùng đầu nên được Lê và con trai đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp sơ cứu.

Hình ảnh nhóm đàn ông đánh bà Tuyết tại trụ sở Trạm Y tế xã Kon Thụp (Ảnh cắt từ clip).

Tại đây, Lệ được ông Nguyễn Hoàng Quân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp và bà Lương Thị Thúy Tuyết (SN 1972, trú tại làng Chuk, xã Kon Thụp), Phó Trạm trưởng tiếp nhận sơ cứu nhưng không khâu vết thương.

Thấy vậy, Lê đề nghị khâu vết thương thì bà Tuyết nói "muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu" nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Tức giận, Lê và Lệ dùng tay chân đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, ngực của bà Tuyết. Bà Tuyết cũng dùng dép đánh lại.

Hình ảnh bà Tuyết bị đánh bầm tím (Ảnh: Chí Anh).

Hậu quả, bà Tuyết bị chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn ngực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Quân y 211.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã đưa bà Tuyết đi giám định và kết quả bà bị tổn thương cơ thể 5%.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục làm rõ hành vi chồng bà Tuyết là ông Cao Lý Vĩnh Quý (SN 1972) xô xát với Lê và Lệ khiến cả 3 bị thương.