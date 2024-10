Khởi tố 2 bị can tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 15/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Kim Ngân (SN 1994, trú tại phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM) và Lương Quốc Anh (SN 1986, trú tại phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Công an tỉnh Quảng Nam áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lương Quốc Anh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Kim Ngân.

Đối tượng Lê Thị Kim Ngân

Quá trình điều tra vụ án Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép xảy ra trên địa bàn thành phố Hội An, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác định Nguyễn Ngọc Hàn Mi (SN 1995, trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM; đã bị khởi tố, bắt tạm giam) là chủ mưu, cầm đầu tổ chức cho 6 công dân người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, thu lợi bất chính số tiền khoảng 38 triệu đồng.

Đối tượng Lương Quốc Anh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Thị Kim Ngân và Lương Quốc Anh đã giúp sức cho Mi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó Ngân thu lợi bất chính hơn 11 triệu đồng, Quốc Anh thu lợi bất chính 3 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.