Khối tài sản bị kê biên trong vụ bán rẻ "đất vàng" thiệt hại hơn 5.000 tỷ

Sáng 16/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án bán rẻ "đất vàng" xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương - bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị cáo Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trả lời tại tòa (Ảnh: T.Trung).

Hàng loạt cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị xét xử gồm Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm - Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Lượng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phương - Trưởng phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; cựu Cục trưởng, Cục phó Cục Thuế Bình Dương…

28 bị cáo bị đưa ra xét xử ở hai nhóm tội, gồm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Tham ô tài sản".

Trong đó, 3 người bị xét xử cả hai tội danh gồm Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2), Trần Nguyên Vũ - Tổng giám đốc, Huỳnh Thanh Hải - cựu Phó tổng giám đốc.

3 người bị xét xử tội "Tham ô tài sản" gồm Võ Hồng Cường - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng; Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý, cùng là cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển.

Theo cáo trạng, năm 2012, ông Trần Văn Nam khi đó đang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ký quyết định giao khu đất 43ha và 145ha cho Tổng công ty 3/2 theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên các bị cáo là lãnh đạo Cục Thuế và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương đã tham mưu, đề xuất áp dụng đơn giá từ năm 2006 để thu tiền sử dụng đất đối với Tổng công ty 3/2.

Cáo trạng của VKSND Tối cao cho rằng bị cáo Trần Văn Nam nhận thức được việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương đề xuất áp giá đất quy định năm 2006 để tính tiền sử dụng đất giao Tổng công ty 3/2 năm 2012 trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện. Các sai phạm của Trần Văn Nam bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước 1.745 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm đã chuyển nhượng 43ha đất và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước gần 1.000 tỉ đồng.

Một số cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị xác định thực hiện hành vi hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản nhà nước sang công ty do con rể mình thành lập và bán cho công ty tư nhân...

Cáo trạng cho biết, sai phạm trong cổ phần hóa nhằm thâu tóm hai khu đất vàng đã gây thất thoát cho Nhà nước tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Những khối tài sản nào đang bị kê biên, phong tỏa?

Đáng chú ý, cáo trạng của VKSND Tối cao đã đưa ra thông tin về việc kê biên, phong tỏa và thu hồi tài sản của các bị cáo trong vụ án này.

Theo đó, ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương có quyết định tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229, BK075230 (khu đất 43 ha) của Công ty Tân Phú.

Cuối năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương có công văn đề nghị ngăn chặn các hoạt động liên quan đến quyền sử dụng khu đất 43ha và 145ha theo 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK075229 và số BK075230 cùng cấp ngày 06/02/2013; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO594924, số BO594925, số BO594926, số BO594927, số BO594928 cùng cấp ngày 29/8/2013.

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả tại khu đất 43 ha, Tổng công ty 3/2 đã nộp vào tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương số tiền trên 125 tỷ đồng đồng. Từ ngày 17/4/2020 đến ngày 22/4/2020, gia đình Nguyễn Văn Minh và Công ty Âu Lạc chuyển khoản vào tài khoản của Tổng công ty 3/2 số tiền 126,8 tỷ đồng để tổng công ty này chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương. Theo yêu cầu của cơ quan công an, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương và Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ số tiền nêu trên vào tài khoản tạm giữ số của Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Tháng 3/2021, Tổng công ty 3/2 - Công ty cổ phần đã nộp 201 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc bổ sung tiền sử dụng đất đối với hai khu đất 145 ha và 43 ha để khắc phục hậu quả.

Ngày 28/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do bị can Nguyễn Văn Minh nhờ Vũ Huy Hoàng đứng tên) tại tờ bản đồ số 30,6; thửa đất số 3,6 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 178479 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 16/11/2016 tại địa chỉ 144 Gio An, Phường 5, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Bị cáo Trần Văn Minh tại tòa (Ảnh: T.Trung).

Nhiều bị cáo được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm chính. Quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen; số tiền gây thất thoát từ hành vi cố ý chuyển nhượng khu đất 43ha đã được khắc phục một phần; số tiền chiếm đoạt từ hành vi tham ô đã khắc phục toàn bộ; quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo. Cáo trạng cho rằng đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Trần Văn Nam chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước. Trong quá trình công tác bị can Trần Văn Nam đã có nhiều thành tích được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, bằng khen, giấy khen. Quá trình điều tra Trần Văn Nam thành khẩn khai báo; một phần số tiền thất thoát từ việc áp dụng sai đơn giá đất và chuyển nhượng dự án 43ha đã được khắc phục là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác cũng được đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do đã thành khẩn khai báo và khắc phục được một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm đoạt được từ hành vi tham ô tài sản như: Trần Thanh Liêm- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020; Trần Nguyên Vũ- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty 3/2; Võ Hồng Cường- Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành; Nguyễn Thục Anh; Trần Đình Như Ý,….