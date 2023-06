Kho chứa gần 200 bình "khí cười" chuyên cung cấp cho quán karaoke

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đêm 28/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh này phối hợp cùng với Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 2 kho hàng ở đường Tô Hiệu (TP Quy Nhơn) do Vũ Hoàng Kiên (21 tuổi, quê Hải Phòng) làm chủ.

Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định phát hiện kho chứa gần 200 bình "khí cười" (Ảnh: D.N.).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 188 bình chứa đầy khí N20 (còn gọi "khí cười"), trong đó 148 bình còn nguyên seal; cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng cho việc sang chiết. Lô hàng này không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, xử lý.

Theo cơ quan chức năng, kho được che chắn kỹ lưỡng, bên trong làm vách ngăn ngụy trang cho các bình khí, mục đích là lưu trữ và sang chiết khí để đưa ra thị trường tiêu thụ tại các quán bar, karaoke trên địa bàn Quy Nhơn.

"Khí cười" được sang chiết để cung cấp cho các quán bar, karaoke trên địa bàn Quy Nhơn (Ảnh: D.N).

Chất N20 được sử dụng trong y khoa nhưng phải đúng liều lượng và chỉ định. Tùy theo số lượng sử dụng, sức khỏe người dùng cũng như mức độ dung nạp của cơ thể mà nó gây hại trên cơ thể người dùng với các mức độ khác nhau.

Ngay sau khi sử dụng "khí cười" có thể đem lại cảm giác thoải mái; sau đó người sử dụng có thể thấy chóng mặt, vã mồ hôi, buồn nôn.

Một số trường hợp có thể đột tử. Nguyên nhân bởi những thành phần của "khí cười" kích thích quá mức tới hệ thần kinh, cộng với bệnh nền của người sử dụng khiến nạn nhân đột tử ngay khi đang sử dụng hoặc hệ thần kinh bị phá hủy nghiêm trọng.