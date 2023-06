Phát hiện xe container chở 21 tấn khí cười đến Bình Dương tiêu thụ

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05), Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười).

Theo đó, qua kiểm tra, PC05 vừa phát hiện xe container chở khoảng 21 tấn khí N2O (khí cười) lưu thông qua địa bàn TPHCM đưa về tập kết tại kho hàng địa chỉ số 44C Xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tiêu thụ.

Công an làm việc với Trần Văn Hậu (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành kiểm tra kho hàng trên, lực lượng chức năng phát hiện 1.202 bình chứa khí cười. Trong đó có 920 bình lớn loại 67kg và 282 bình nhỏ loại 12,7kg. Ngoài ra, tại kho hàng này, nhà chức trách tìm thấy nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ việc sang chiết khí cười được các đối tượng che chắn, ngụy trang cẩn thận sau các vách ngăn.

Theo công an, kho hàng trên do đối tượng tên Cao Đức Dũng đứng ra thuê. Sau khi tập kết số lượng lớn khí cười về đây, Dũng thuê người chiết khí cười từ bồn container qua các bình nhỏ để đưa đi tiêu thụ.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 21/6, Phòng PC05 Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xe ôtô tải có dấu hiệu nghi vấn do Trần Văn Hậu (34 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 70 bình khí N2O.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai được Cao Đức Dũng thuê vận chuyển 70 bình chứa khí N2O từ kho hàng của Dũng đi giao theo yêu cầu.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn tang vật tại kho hàng của Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Văn Hậu về hành vi Không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về vận chuyển hóa chất của phương tiện vận chuyển và hành vi Không đảm bảo yêu cầu đối với thùng chứa trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ số tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.