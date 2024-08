Khen thưởng tập thể, cá nhân phá băng móc túi tại lễ tốt nghiệp ở TPHCM

Sáng 6/8, UBND quận 5 tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá và bắt giữ nhóm dàn cảnh, móc túi, chuyên gây án tại các lễ tốt nghiệp, hội chợ.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng (Ảnh: C.T.).

Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5 báo cáo đầu tháng 7, thông qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát phát hiện một băng nhóm hoạt động trộm cắp tài sản mang tính chất chuyên nghiệp do Trần Thị Minh Nguyệt (SN 1974, ngụ TP Thủ Đức) cầm đầu.

Phương thức hoạt động của băng này là lợi dụng các sự kiện tập trung đông người như: Lễ tốt nghiệp, lễ hội của các trường đại học, cao đẳng, các hội chợ, triển lãm, để gây án. Nhóm này tìm bị hại sơ hở, sau đó dàn cảnh tạo tình huống tiếp cận, chen lấn, để móc túi, trộm điện thoại di động, ví tiền.

Ngày 29/7, Công an quận 5 mật phục, bắt quả tang Trần Thị Minh Nguyệt cùng đồng bọn gây án tại lễ tốt nghiệp trong khuôn viên Trường Đại học Sài Gòn. Cảnh sát thu giữ 17 điện thoại di động các loại, gần 20 triệu đồng trên người các đối tượng.

Cảnh sát lấy lời khai các nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: C.T.).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5 đã tạm giữ hình sự đối với Nguyệt, Trần Thị Hòa Ni (SN 1988), Trần Thị Thu Hiền (SN 1966), Nguyễn Quang Phú (SN 1981, cùng ngụ TP Thủ Đức), Đỗ Thị Tâm (SN 1980), Lê Chinh Đức (SN 1966, cùng ngụ huyện Củ Chi), Lê Minh Trí (SN 1961, ngụ quận 8), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (SN 1961, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Thị Minh Phượng đánh giá cao năng lực của Công an quận 5. Bà cho rằng đơn vị đã làm rất tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao lòng tin của người dân đối với lực lượng công an.