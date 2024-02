Khen thưởng các đơn vị tham gia phá án vụ cô gái bị sát hại ở TP Thủ Đức

Sáng 15/2, Ban thường vụ Thành ủy TPHCM, Công an TPHCM và Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá vụ án cô gái bị sát hại, cướp tài sản ở TP Thủ Đức.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc Vi Thị Thống (25 tuổi, trọ ở TP Thủ Đức) mất tích bí ẩn trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, các đội nghiệp vụ của Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc điều tra xác minh.

Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan công an (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an TP Thủ Đức đã huy động nhiều lực lượng, thành lập 6 tổ công tác để điều tra. Qua đó, đơn vị xác định Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) ở chung dãy trọ với chị Thống có liên quan đến vụ việc.

Một tổ công tác lần theo manh mối, đi đến tỉnh Bình Định nơi Khoa lẩn trốn để điều tra. Thời điểm này, Khoa thừa nhận sát hại chị Thống, hiếp dâm nạn nhân rồi phân xác phi tang. Ngoài ra, Khoa còn cướp một số tài sản của nạn nhân đem bán tại các tiệm vàng trên địa bàn TP Thủ Đức.

"Chỉ sau 24 giờ, các tổ công tác đã lần theo dấu vết của Khoa. Việc khám phá nhanh vụ án trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho thấy được tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Thành tích này góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao niềm tin của người dân với lực lượng công an", Đại tá Trần Văn Hiếu chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM biểu dương các lực lượng (Ảnh: Thuận Thiên).

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận vụ án xảy ra bất ngờ, nghi phạm chuẩn bị trước nên công an không kịp phòng ngừa. Tuy nhiên, rất may là công an khám phá nhanh vụ án trong vòng 24 giờ, đem lại sự bình yên của người dân.

Phó giám đốc Công an TP.HCM ghi nhận, biểu dương tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh thầm lặng của các lực lượng công an khi phải xa gia đình, xa vợ, xa con trong những ngày Tết.

"Đây là sự hi sinh của các lực lượng tham gia vụ án. Đồng thời, đây là kết quả thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hợp đồng về nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ và Công an TP Thủ Đức trong tác chiến và khám phá án", Thượng tá Dương chia sẻ.

Các đơn vị nhận khen thưởng (Ảnh: Thuận Thiên).

Thượng tá Nguyễn Đình Dương đề nghị thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm, nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là quản lý chắc nhân thân từng khu vực; kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự; cẩn trọng xem xét, đánh giá các nguồn tin, dấu vết, dấu hiệu liên quan đến tình hình, từ đó xác định đúng đắn các biện pháp, cách thức, đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, đem lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.