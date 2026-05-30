Khách nước ngoài đập phá đồ đạc trong quán cà phê ở Đà Nẵng

Ngày 30/5, đại diện lãnh đạo UBND phường Hải Châu (Đà Nẵng) xác nhận vụ việc vị khách nước ngoài đập phá tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường. Lãnh đạo UBND phường Hải Châu cũng cho biết cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Hải Châu, tối 29/5, khi quán đang có nhiều khách, một người nước ngoài bất ngờ la hét, đập phá đồ đạc bên trong quán khiến nhân viên và một số khách đang uống cà phê hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài.

Hiện trường quán cà phê bị khách nước ngoài đập phá (Ảnh: Thành Nhân).

Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều bàn ghế bị ngã đổ, cửa kính bị vỡ, mảnh thủy tinh rơi khắp nơi, nhiều thiết bị, vật dụng của quán bị hư hỏng nằm vương vãi khắp sàn nhà. Bên ngoài vỉa hè, các mảnh kính và một số đồ vật bị văng tứ tung.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân và khách ra ngoài để đảm bảo an toàn. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế người nước ngoài đưa ra khỏi quán.

Nguyên nhân vụ việc, mức độ thiệt hại và danh tính, quốc tịch của người gây rối đang được cơ quan chức năng Đà Nẵng làm rõ.