Kẻ giết người 31 năm trốn truy nã, đàng hoàng lấy vợ đẻ 3 con

Ngày 25/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Lê Chân vừa phối hợp với các đơn vị khác bắt, vận động 4 đối tượng truy nã.

Trong số này có đối tượng truy nã đặc biệt về tội Giết người là Nguyễn Công Việt (SN 1974, ở quận Lê Chân, Hải Phòng).

Năm 1993, Việt gây án giết người. Sau đó để trốn tránh pháp luật, Việt bỏ trốn vào xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lấy tên gọi Hoàng Văn Hải (SN 1972). Việt lấy vợ, sinh 3 con trai, sống tại Đắk Lắk từ năm 1993 đến nay.

Trưa 22/6 vừa qua, tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thành công Nguyễn Công Việt.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải các đối tượng: Đỗ Văn Chung, Nguyễn Danh Đô, Nguyễn Đức Thịnh và Nguyễn Công Việt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó trưa ngày 20/6, tại TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân đã bắt giữ Nguyễn Đức Thịnh (24 tuổi, trú tại TP Hưng Yên). Thịnh bị Công an quận Lê Chân truy nã về tội Cố ý gây thương tích, vào ngày 10/6.

Cũng trong ngày 20/6, tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân bắt Đỗ Văn Chung (38 tuổi, trú tại An Dương, Hải Phòng).

Chung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng truy nã về tội Đánh bạc vào ngày 5/4. Tổ công tác đã di lý và bàn giao đối tượng Chung cho Công an quận Hồng Bàng hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Ngày 23/6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Lê Chân đã vận động, tiếp nhận Nguyễn Danh Đô (38 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) ra đầu thú.

Trước đó ngày 14/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã truy nã đối tượng Đô về hành vi Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Công an quận Lê Chân đã bàn giao đối tượng Nguyễn Danh Dô cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng theo đúng thủ tục quy định pháp luật.