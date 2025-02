Trinh sát vây bắt phạm nhân đục tường trốn trại giam ở Ninh Thuận

Ngày 15/2, sau 4 ngày truy đuổi, các trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận đã bao vây, bắt được Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trong rừng Tà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, cách nhà tạm giam Công an huyện Thuận Bắc khoảng 60km.

Trước đó, tháng 8/2024, Khánh bị bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Do Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuận đang sửa chữa, đối tượng này được giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ Khánh tại huyện Thuận Nam (Ảnh: Công an Ninh Thuận).

Trưa 11/2, lợi dụng khu vực khuất tầm nhìn quan sát, đối tượng Khánh đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc để bỏ trốn. Khánh sau đó lấy trộm xe máy của người dân địa phương để di chuyển. Vụ việc được cán bộ nhà tạm giữ phát hiện vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy lùng Khánh trên diện rộng suốt nhiều ngày đêm. Bốn ngày qua, Khánh chạy qua nhiều chặng đường từ huyện Thuận Bắc vào hướng nam, rồi đi lên vùng núi rừng hẻo lánh huyện Thuận Nam, giáp ranh Bình Thuận.

Rạng sáng nay, cảnh sát xác định Khánh đang lẩn trốn trong cánh rừng phía trên hồ thủy lợi Tân Giang, xã Phước Hà, nên phối hợp công an địa phương bao vây, chốt chặn tất cả đường ngang, ngõ tắt, lối mòn vào rừng. Khi phát hiện Khánh, các trinh sát ập đến khống chế, áp giải đưa về cơ quan điều tra.