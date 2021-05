Hot girl Ngọc Miu bật khóc nhận 16 năm tù

Dân trí Bị tòa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Ngọc Miu bần thần, ngồi xuống ghế và bật khóc rồi rê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng xử.

Ngày 28/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm vụ Văn Kính Dương cùng đồng phạm về loạt tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đồng loạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Phiên tòa được mở do có 8 bị cáo kháng cáo xin giảm án, trong đó có Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hot girl Ngọc Miu), người tình của Dương.

Theo bản án sơ thẩm, Dương từng nhiều lần vào tù. Năm 2010, khi đang thi hành bản án ở trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa, Dương bỏ trốn và bắt đầu mua bán hàng trắng.

Văn Kính Dương (áo sọc đen) và Nguyễn Đức Kỳ Nam cùng lãnh án tử hình.

Sau đó, Dương và đồng phạm sản xuất ma túy với khối lượng "khủng". Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, thuê biệt thự để sản xuất và cất giấu ma túy.

Trong quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124kg ma túy tinh chất, 500.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói cà phê…

Riêng bị cáo Ngọc không biết Dương và các đồng phạm sản xuất, mua bán trái phép ma túy. Tuy nhiên, Ngọc có hành vi cùng Nguyễn Thu Huyền mang ma túy đi giấu theo yêu cầu của Dương.

Cấp sơ thẩm tuyên phạt Dương mức án tử hình về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, sản xuất trái phép ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cũng bị tuyên phạt mức án tử hình là bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang. Bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy bị tuyên phạt mức án tù chung thân.

Ngọc Miu bị tuyên phạt mức án từ 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đắc Huy và Phạm Thị Thu Huyền chấp nhận hình phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Do tắc đường, xe chở phạm nhân tới trễ nên phiên tòa hôm nay bắt đầu muộn hơn thường lệ. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, trông Ngọc gầy hơn nhiều so với phiên tòa sơ thẩm. Khi được dẫn giải vào phòng xử, Ngọc tỏ ra vui vẻ, bắt chuyện với nhân tình nhưng bị công an ngăn cản. Suốt quá trình xét xử, Ngọc tỏ ra thoải mái, liên tục mỉm cười, lâu lâu lại quay đầu về phía sau tìm người nhà rồi lại cười.

Bị cáo Ngọc cho rằng, mức án 16 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt mình là quá nghiêm khắc. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên Ngọc xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để có cơ hội làm lại cuộc đời và nuôi 2 con nhỏ.

Bị cáo Dương kháng cáo đề nghị xem xét lại vai trò của mình trong vụ án. Dương khai bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam mới là người cầm đầu, chủ mưu. Bên cạnh đó, Dương đề nghị xem xét lại phần dân sự.

Nguyễn Đức Kỳ Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nam cho rằng, mình sản xuất ma túy nhưng chưa được hưởng lợi, cấp sơ thẩm phạt bổ sung bị cáo là quá nặng. Các bị cáo còn lại cho rằng mình chỉ là người làm thuê, có vai trò hạn chế nên xin giảm nhẹ hình phạt.

Cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TPHCM cho rằng, cấp sơ thẩm tuyên đã đúng người, đúng tội nên đề nghị HĐXX bác tất cả kháng cáo của các bị cáo.

Ngọc Miu (áo trắng trong cùng) vui vẻ tới tòa nhưng khi bị bác kháng cáo thì bật khóc, bần thần.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Dương cho rằng, thân chủ mình đã chủ động khai ra người chủ mưu, cầm đầu, giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ bản chất vụ án.

Bào chữa cho bị cáo Ngọc, theo luật sư Lê Thị Bích Chi, bị cáo Ngọc chỉ là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Phạm Thị Thu Huyền cất giấu ma túy. Bản thân Ngọc không biết Dương sản xuất ma túy, Ngọc không phải là một mắt xích trong vụ án…

Sau khi nghị án HĐXX nhận định bị cáo Dương và đồng phạm đã sản xuất số ma túy đặc biệt lớn và đã tiêu thụ được một lượng không nhỏ; bị cáo này còn phạm nhiều tội, nhân thân rất xấu, có nhiều tình tiết tăng nặng. Dù Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên bản án sơ thẩm xử bị cáo tử hình là tương xứng.

Bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam là người chủ mưu, khởi xướng hành vi sản xuất ma túy, bị cáo cùng với Dương đã sản xuất lượng ma túy đặc biệt lớn. Cấp sơ thẩm xử phạt mức án tử hình là đúng người, đúng tội.

Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang mức án tử hình. Bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành mức án tù chung thân là tương xứng nên không có căn cứ xem xét giảm nhẹ.

Đối với bị cáo Ngọc HĐXX cho rằng, căn cứ tính chất mức độ của vụ án, cấp sơ thẩm phạt bị cáo mức án 16 năm tù là phù hợp. Tại tòa hôm nay, bị cáo Ngọc không đưa ra được các tình tiết mới nên không chấp nhận kháng cáo.

Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định bác tất cả kháng cáo của các bị cáo trong vụ án, tuyên y án sơ thẩm.

Bị tòa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Ngọc Miu bần thần, ngồi xuống ghế và bật khóc rồi rê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng xử.

Xuân Duy