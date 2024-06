Hộp đêm ở Quảng Ninh kinh doanh bóng cười trái phép

Ngày 15/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an Quảng Ninh) vừa chủ trì phối hợp với một số đơn vị khác kiểm tra cơ sở kinh doanh Six Teen Saloon (ở phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Cơ sở kinh doanh Six Teen Saloon tại phường Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên có 24 khách đang nghe nhạc sàn mạnh, trong đó có một số khách đang sử dụng khí N2O (khí cười).

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện trong kho để đồ của cơ sở kinh doanh Six Teen Saloon có 3 bình kim loại màu xanh loại chứa 74kg khí N2O; 8.650 quả bóng bay bằng cao su màu vàng chưa qua sử dụng; 18 hộp Shisha và 17 bình hút.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước tiểu và kiểm tra nhanh chất ma túy trong cơ thể với 24 khách và nhân viên quán, kết quả các xét nghiệm đều âm tính với ma túy.

Sau đó, PC04 Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành bàn giao vật chứng thu giữ cho Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) để xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khí N2O không được buôn bán và sử dụng trái phép tại các club, bar, karaoke, vũ trường... Người hít bóng cười sẽ có cảm giác lâng lâng, hưng phấn và sau đó cười vật vã.

"Bóng cười đã trở thành một xu hướng của giới trẻ khi đi hộp đêm, tiệc tùng. Sở dĩ các bạn trẻ rất thích sử dụng khí cười vì nó giống như một cơn thuốc phiện, tạo phấn khích và ảo giác mới lạ", Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Công an cảnh báo lạm dụng quá nhiều khí N2O có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường như co giật, mất kiểm soát, trầm cảm, bất tỉnh. Đặc biệt, việc này cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng đối với những người bị bệnh về tim mạch, hen suyễn và các bệnh liên quan tới đường hô hấp.

Ngoài ra, khí N2O có thể gây ảo giác, có dấu hiệu tương tự như ma túy tổng hợp và cũng gây nghiện. Sử dụng khí N2O trong thời gian dài và liều lượng lớn có thể dẫn tới thiếu vitamin và thiếu máu, những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới tê liệt và khó đi.

Theo Bộ Công an, N2O không nằm trong Danh mục các chất ma túy và tiền chất được ban hành theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mà là hóa chất được quản lý chuyên ngành bởi Bộ Công Thương.

Cụ thể, N2O thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, chủ yếu sử dụng để gây tê, giảm đau trong lĩnh vực y tế hoặc dùng để đóng gói, bảo quản thực phẩm.

Việc sử dụng bóng cười (chứa chất N2O) tuy chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm song việc mua bán, sử dụng bóng cười cho người là vi phạm, bởi chất này gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng và không được cấp phép để mua bán, sử dụng.