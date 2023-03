4 tiếp viên xách ma túy có bị xem xét trách nhiệm hình sự về buôn lậu?

Trả lời phóng viên Dân trí về vụ việc 4 tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam được trả tự do, đại diện truyền thông của hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết: "Bất cứ ai ở Vietnam Airlines nếu vi phạm quy định, nội quy đều bị kỷ luật. Mức độ kỷ luật theo đúng quy định sau khi kiểm điểm, làm rõ".

Phân tích việc trả tự do 4 tiếp viên dưới góc độ pháp luật, luật sư Mạnh Xuân Sơn, Giám đốc Công ty luật Á Châu cho biết, các tiếp viên vẫn có thể bị xem xét xử phạt từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu hàng hóa buôn lậu có giá trị từ 100 - 300 triệu đồng. Nếu hàng hóa có giá trị dưới 100 triệu đồng, người mang hàng sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc bị kết án mà chưa được xóa tích (điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi 2017).

Tuy nhiên, do giá trị hàng hóa thấp nên các tiếp viên có thể bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng trong trường hợp giá trị hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70 - 100 triệu đồng; phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng nếu giá trị hàng hóa buôn lậu có giá trị trên 100 triệu đồng theo quy định tại nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020.

Cùng phân tích vụ việc, TS. LS. Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật Chính Pháp cho hay, các nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines có thể sẽ không bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng vẫn sẽ bị xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành hàng không.

Các tiếp viên có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào giá trị hàng hóa nhập lậu.

Trở lại vụ việc, trường hợp không tìm ra đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thì cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu không xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ tạm đình chỉ theo quy định của pháp luật. Còn đối với những người khác trong đó bao gồm cả các tiếp viên hàng không, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác thì vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không là do kết quả xác minh đã làm rõ những người này không biết đây là chất ma túy. Tuy nhiên việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên này không phải là tình tiết để khép lại vụ việc. Cơ quan tiến hành tố tụng vẫn tiếp tục làm rõ số ma túy này là của đối tượng nào? Đối tượng nhờ người vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam để bán sẽ bị xử lý hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy.

"Trong trường hợp hết thời hạn điều tra mà vẫn không xác định được bị can thì cơ quan điều tra sẽ tạm đình chỉ giải quyết vụ án", luật sư Cường khẳng định.

Cũng theo ông Cường, đối với các nữ tiếp viên hàng không, nếu kết quả xác minh cho thấy lời khai của những người này là đúng, ý thức chủ quan của những người này là vận chuyển trái phép hàng hóa là kem đánh răng để kiếm tiền chứ không biết đây là chất ma túy thì không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tuy nhiên họ sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật bởi hành vi này là vi phạm quy định của ngành hàng không và vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ giá trị của lô hàng hóa này để xem xét xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như hành vi được xác định là buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này có dấu hiệu của hành vi vận chuyển hàng hóa qua biên giới, phải làm rõ việc xách tay hàng hóa qua biên giới này có vi phạm pháp luật hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc xuất khẩu hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được pháp luật quy định rất chặt chẽ.

Bất kỳ quốc gia nào cũng có quy định về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, về hành vi vận chuyển hàng hóa tiền tệ qua biên giới. Người nào không tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất khẩu hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển hàng hóa qua biên giới sẽ được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.