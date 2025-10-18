Hối hận muộn màng của nam giáo viên truy sát bạn tình đồng tính ở TPHCM

Vũ và bạn trai từng có thời gian mặn nồng, sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên sau đó, biến cố xảy ra khiến người tình đồng tính muốn chia tay. Vũ tức giận, giả vờ nói người tình bịt mắt lại để nhận quà rồi bất ngờ tấn công.

Bịt mắt nhận quà và cái kết

Theo hồ sơ vụ án, Lê Thanh Vũ (31 tuổi) là anh cả trong gia đình tại TPHCM có 2 người con. Từ nhỏ, anh ta đã là niềm tự hào của cả nhà khi học giỏi, sử dụng ngoại ngữ thành thạo.

Năm 2018, Vũ đậu vào trường Đại học Ngoại thương, ngôi trường mơ ước của hàng nghìn học sinh. Tốt nghiệp đại học, người đàn ông này không chọn con đường công sở hay doanh nghiệp nước ngoài mà theo đuổi nghề giáo, giảng dạy tiếng Anh cho một trường quốc tế có tiếng tại TPHCM.

Lê Thanh Vũ tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Xuân Duy).

Năm 2021, thông qua một trò chơi trực tuyến, Vũ quen biết với anh Phạm Hoàng L.. Từ trên mạng, họ trò chuyện, rồi gặp gỡ, dần trở nên thân mật, tìm thấy sự thấu hiểu, chia sẻ và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tháng 4/2022, Vũ và người yêu thuê phòng trọ cùng chung sống với nhau tại huyện Bình Chánh (cũ). Ban đầu, họ giấu kín chuyện tình cảm, nhưng càng ngày lại càng có nhiều người biết. Do áp lực gia đình, anh L. tách ra ở riêng.

Chuyện tình cảm đang tốt đẹp bỗng đứng trước nguy cơ bị đứt gánh, Vũ đã tìm mọi cách để níu kéo. Ngày 27/7/2023, Vũ hẹn bạn tình đồng tính tới một căn nhà tại phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) để giải quyết chuyện tình cảm.

Tại đây, nam giáo viên tiếng Anh muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ, nhưng không được người yêu chấp thuận. Tức giận, anh ta nảy sinh ý định sát hại người thương.

Để thực hiện ý định, Vũ giả vờ nói có món quà tặng cho anh L. và yêu cầu người yêu bịt mắt lại để tạo sự bất ngờ. Sau đó, bị cáo dùng dây vải màu đen bịt mắt người yêu rồi nói anh L. nằm xuống nền nhà.

Tiếp đó, Vũ đi vào bếp lấy dao tấn công nạn nhân rồi ngồi xuống đất dọn dẹp hiện trường. Anh L. bò vào phía trong nhà vệ sinh và nói “hai ơi, đừng bỏ em”.

Nghe vậy, bị cáo liền đưa bị hại đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, anh L. bị thương tật 28%.

Ngày 7/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (cũ) khởi tố Vũ về tội Cố ý gây thương tích. Sau quá trình điều tra, hồ sơ được chuyển cho Công an TPHCM giải quyết theo thẩm quyền và người đàn ông này bị chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội Giết người.

Trả giá cho lỗi lầm

Sau hơn 2 năm vụ án xảy ra, đầu tháng 9 vừa qua, Vũ bị TAND TPHCM xét xử về tội Giết người. Trong ngày xử án, ít ai ngờ chàng trai mang gương mặt hiền lành, dáng vẻ thư sinh lại là người từng ra tay sát hại chính người mình từng yêu thương.

Lê Thanh Vũ từng là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương, rồi trở thành giáo viên dạy tại trường quốc tế. Nhưng hôm nay, anh ta không đứng trên bục giảng mà đứng trước bục khai báo, đối diện với cơ quan tài phán, nơi đưa ra phán quyết cho số phận của mình.

Tại tòa, bị cáo Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Vũ lĩnh 10 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Có mặt tại tòa với tư cách là bị hại, anh L. đi cùng một người đàn ông khác. Khi được tòa hỏi, người đàn ông này cho biết gia đình bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng, không yêu cầu thêm về dân sự. Còn về hình sự, phía nạn nhân đề nghị tòa xét xử theo quy định của pháp luật.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng Vũ có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm pháp luật, gia đình có công với cách mạng. Hành vi phạm tội xuất phát từ cơn ghen mù quáng, trong trạng thái bị kích động mạnh, sau khi gây án, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Vũ xin lỗi cha mẹ, gia đình, bị hại.

“Một phút nóng giận đã khiến bị cáo mất tất cả, làm tổn thương những người mình yêu thương nhất, mong được tha thứ, nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Vũ trình bày.

Tòa xác định hành vi của bị cáo Vũ đã phạm vào tội Giết người, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như đưa bị hại đi cấp cứu, bồi thường 20 triệu đồng, có cha là thương binh, nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ những phân tích, tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ mức án 10 năm tù về tội Giết người.

Từ một sinh viên ngoại thương từng mang khát vọng hội nhập quốc tế, một giáo viên giỏi từng được học trò yêu quý, giờ lại đối mặt với quãng đời dài phía sau song sắt.