Bắt 5 người liên quan vụ khách hàng tử vong tại bệnh viện thẩm mỹ ở TPHCM

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

5 người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 29/5, thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris, khiến chị P.T.T.D. (SN 1993) tử vong.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, ngày 28/5, chị D. đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, phía bệnh viện đã bố trí ê-kíp phẫu thuật gồm Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương.

Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Theo Phòng PC01, nhóm phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề. Cụ thể, Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng nhưng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, các thành viên nhóm phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D..

Công an TPHCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.