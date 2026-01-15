Hoãn phiên xử 3 cựu Phó Chủ tịch TP Long Xuyên cũ và đồng phạm

Sáng 15/1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại TP Long Xuyên cũ (nay là phường Long Xuyên), liên quan đến các sai phạm trong việc cấp đất tái định cư.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử thông báo do luật sư của các bị cáo vắng mặt nên quyết định dời phiên xét xử đến ngày 28/1.

3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ (nay là phường Long Xuyên) Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc và Huỳnh Giang Sơn và các bị can liên quan tại phiên tòa sáng ngày 15/1 (Ảnh: Hoàng Duật).

Thủ đoạn làm khống hồ sơ

Vụ án có 29 bị cáo, bao gồm 3 cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ là Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc và Huỳnh Giang Sơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2022, Võ Văn Trung, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, đã lợi dụng chức vụ để lập khống hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm chiếm đoạt đất công.

Trung đã tự soạn thảo các quyết định bồi thường giả bằng cách đưa tên người thân vào danh sách được giao nền tái định cư, sau đó cắt mẫu chữ ký của ông Huỳnh Giang Sơn (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TP) dán vào các văn bản này rồi photo lại làm căn cứ pháp lý.

Ngoài ra, Trung còn lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả, ký thay chữ ký người mua nền và trình ông Đào Văn Ngọc ký duyệt.

Với các hồ sơ giả mạo này, Trung đã hợp thức hóa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 19 trường hợp không đúng đối tượng sau đó chuyển nhượng thu lợi bất chính. Khi sai phạm bị phát hiện, Trung đã tự sát vào ngày 1/8/2022.

Trách nhiệm của 3 cựu Phó Chủ tịch và các cán bộ liên quan

Cơ quan điều tra xác định, dù thủ đoạn của Võ Văn Trung tinh vi nhưng hậu quả xảy ra là do sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của lãnh đạo và cán bộ các đơn vị chuyên môn.

Cáo trạng của TAND tỉnh An Giang xác định, ông Nguyễn Bảo Sinh và Đào Văn Ngọc đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của hồ sơ, không đối chiếu với hồ sơ gốc khi thực hiện thẩm định và ký duyệt các nội dung liên quan đến giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này dẫn đến việc cấp đất không đúng đối tượng cho 19 hồ sơ của 16 hộ dân.

Còn ông Huỳnh Giang Sơn trong thời gian đương nhiệm, đã thiếu sâu sát trong quản lý, tạo kẽ hở để Võ Văn Trung lợi dụng cắt mẫu chữ ký dán vào hàng loạt quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư làm giả. Sau đó, Trung photo các tài liệu này để làm căn cứ thực hiện thủ tục hồ sơ xin giao đất trái quy định.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 15/1 (Ảnh: Hoàng Duật).

Cáo trạng cũng xác định, 26 cán bộ, lãnh đạo tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận và xử lý các hồ sơ chỉ có quyết định bồi thường (bản photo) không có công chứng, chứng thực hoặc không đối chiếu bản chính.

Cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án đã ký vào Biên bản giao nhận đất ngoài thực địa mà không thực hiện việc đo đạc, cắm mốc vị trí theo quy định.

Hành vi thiếu trách nhiệm của các bị cáo đã dẫn đến việc giao đất sai quy định đối với 19 hồ sơ, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.