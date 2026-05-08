Hiển "Tú ông" ở Phan Thiết bị bắt

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Thế Hiển (SN 1988, trú tại phường Phan Thiết) về tội Môi giới mại dâm.

Theo thông tin điều tra, cảnh sát phát hiện một số người lợi dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm trực tuyến. Các đối tượng sử dụng hình ảnh, video khêu gợi, đăng tải công khai trên mạng xã hội nhằm tìm kiếm, lôi kéo khách mua dâm.

Đinh Thế Hiển bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng xác định Hiển cùng một số đối tượng khác tham gia điều phối gái bán dâm.

Khi có khách yêu cầu, các đối tượng thỏa thuận mức giá rồi điều người đến các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi bán dâm.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng, chia nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng.

Lực lượng chức năng bắt quả tang đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận hoạt động dưới sự môi giới, điều hành của Hiển cùng đồng bọn.

Theo cơ quan công an, đường dây này môi giới mại dâm với giá 2 triệu đồng/lượt, riêng người mua dâm là khách nước ngoài có mức giá 6-8 triệu đồng/lượt.