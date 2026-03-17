Môi giới và mua dâm 3 thiếu nữ ở TPHCM, 3 người lĩnh án

Ngày 17/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Long (43 tuổi, quê Đồng Tháp) 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 9 năm tù về tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Liên quan vụ án, bị cáo Quách Thị Quỳnh Loan (56 tuổi) bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi, cùng ngụ TPHCM) bị phạt 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Môi giới mại dâm.

Bị cáo Long (bìa trái) và Loan tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo kết quả điều tra, Tạ Bội N. (sinh năm 2008), Lưu Thị Ng. (2010) và Quách Mỹ H. (2009) quen biết nhau ngoài xã hội. Cuối năm 2021, cả 3 bỏ nhà đi và thuê khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh cũ) sinh sống.

Do cần tiền tiêu xài, nhóm này nảy sinh ý định bán dâm. Biết việc, đầu tháng 3/2022, Nguyễn Thị Mỹ Duyên đưa 3 thiếu nữ này đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan để nhờ giới thiệu khách mua dâm.

Hai bên thỏa thuận tiền môi giới theo tỷ lệ 4/6; trong đó Loan hưởng 40%, số còn lại Duyên và các thiếu nữ tự chia. Cùng tháng, Nguyễn Văn Long được Loan giới thiệu về “dịch vụ”.

Sau khi chọn N., Long thỏa thuận giá 800.000 đồng/lần rồi thuê phòng tại khách sạn trên địa bàn quận 10 cũ. Sau khi quan hệ tình dục, Long đưa cho N. 1 triệu đồng. Từ số tiền này, N. đưa cho Loan 400.000 đồng và Duyên 200.000 đồng tiền môi giới.

Khoảng một tuần sau, Long tiếp tục đến quán cà phê và chọn Ng.. Hai bên gặp nhau tại khách sạn, Long trả 1 triệu đồng sau khi quan hệ.

Tháng 1/2023, Ng. sử dụng tài khoản Zalo của N. liên hệ Long để bán dâm với giá 1 triệu đồng. Hai người gặp nhau tại khách sạn “vui vẻ”. Đến ngày 14 và 30/5/2023, H. cũng dùng tài khoản Zalo của N. nhắn tin thỏa thuận bán dâm với Long với giá 1 triệu đồng mỗi lần.

Long sau đó yêu cầu H. đến phòng trọ của mình tại quận Tân Phú cũ để thực hiện việc mua bán dâm.

Ngày 12/6/2023, bà nội của Ng. phát hiện sự việc và trình báo Công an phường 11 (quận 11 cũ).

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM điều tra. Ngày 19/6/2023, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Long và Quách Thị Quỳnh Loan.

Tại cơ quan điều tra, Long, Loan và Nguyễn Thị Mỹ Duyên đã thừa nhận hành vi, phù hợp với lời khai của các thiếu nữ và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tại thời điểm phạm tội bị hại Ng. chưa đủ 13 tuổi và những bị hại còn lại chưa đủ 16 tuổi.

Về dân sự, những người giám hộ cho các bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường.