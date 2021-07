Hé lộ danh sách lãnh đạo được Công ty Nhật Cường "biếu quà"

Trong vụ án này, bị can Bùi Quang Huy đã phạm vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết thúc vụ án do bị can Huy bỏ trốn, nên C03 đã tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra bị can để khi nào bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.