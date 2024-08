Hành vi lạ của người thu mua nông sản

Ngày 23/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang Lương Thanh Hùng (SN 1978, trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt tại khu vực xã Châu Thôn, huyện Quế Phong cùng tang vật 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài qua khu vực biên giới xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đi các địa bàn phụ cận tiêu thụ, do đối tượng Lương Thanh Hùng cầm đầu.

Hùng tại cơ quan điều tra cùng tang vật (Ảnh: Phan Tuyết).

Để qua mặt cơ quan chức năng, Hùng tạo vỏ bọc là người đi thu mua nông sản để thường xuyên lên khu vực miền núi. Hùng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để trao đổi, liên lạc với "đối tác". Đối tượng thường xuyên thay đổi phương tiện và chọn khi thời tiết xấu để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An đã khẩn trương triển khai các biện pháp, phối hợp với các lực lượng, triệt phá, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lương Thanh Hùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Lương Thanh Hùng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.