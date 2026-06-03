Hai thiếu niên trộm xe máy ở TPHCM rồi quay lại trả

Ngày 3/6, Công an xã Phú Giáo đang tạm giữ L.Q.A. (16 tuổi, ngụ xã Phú Giáo) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/6, một người dân ở ấp Bình Thắng (xã Phú Giáo) trình báo việc bị trộm lẻn vào nhà lấy mất xe máy hiệu Honda Vario 125.

L.Q.A. và P.T.A. tại Công an xã Phú Giáo (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Trong lúc công an đang xác minh vụ việc, đến tối cùng ngày, chiếc xe máy bất ngờ xuất hiện trước nhà gia chủ.

Qua điều tra, Công an xã Phú Giáo xác định L.Q.A. và P.T.A. (14 tuổi) là hai nghi can nên mời đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai thiếu niên này đã thừa nhận hành vi đột nhập nhà người dân và lấy trộm chiếc xe máy nói trên, trong đó L.Q.A. là người chủ mưu.

Sau khi lái xe máy đi nhiều nơi, đến tối cùng ngày, hai đối tượng mang xe quay lại để trước nhà bị hại.

L.Q.A. từng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đang bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định, nhưng vẫn tái phạm.

L.Q.A. là người chủ mưu vụ trộm xe máy ở xã Phú Giáo (Ảnh: Công an xã Phú Giáo).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phú Giáo đã tạm giữ L.Q.A. để tiếp tục điều tra. Đối với P.T.A., do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng lập hồ sơ quản lý, giáo dục theo quy định.