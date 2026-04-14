Triệu tập 5 thanh thiếu niên đánh nhau trước cổng trường ở TPHCM

Ngày 14/4, Công an phường Chợ Lớn triệu tập 5 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trước cổng trường THCS Hồng Bàng.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 8/4, em T.V.M. (SN 2008) đang ngồi uống nước cùng bạn là H.T.G. (SN 2006) tại quán đối diện cổng số 5 của trường THCS Hồng Bàng, đường Triệu Quang Phục), bị 2 người khác lao vào, dùng nón bảo hiểm tấn công. Nhóm người sau đó tiếp tục kéo nhau ra ngoài quán xô xát.

Những người bị cảnh sát mời làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chợ Lớn đã phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành truy xét, mời 5 người về trụ sở làm việc. Theo cảnh sát, những người này sinh năm 2007-2011, không phải là học sinh trường THCS Hồng Bàng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về việc nợ tiền.

Công an phường Chợ Lớn đang củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình, nhất là trong độ tuổi thanh thiếu niên; kịp thời định hướng, giáo dục để tránh các em tụ tập, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực dẫn đến vi phạm pháp luật.