Hai thanh, thiếu niên vùng cao suýt bị lừa bán sang nước ngoài

Chiều 4/9, Công an tỉnh Sơn La thông tin, Công an huyện Thuận Châu vừa phối hợp với Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) hỗ trợ thành công 2 thanh, thiếu niên nghi bị đối tượng xấu bán ra nước ngoài, với chiêu thức "việc nhẹ lương cao" trở về nhà an toàn.

Phụ huynh 2 thanh, thiếu niên cảm ơn lực lượng công an đã giải cứu 2 cháu (Ảnh: Cao Thiên).

Trước đó, Công an huyện Thuận Châu nhận được tin trình báo của ông Lò Văn Dấn (SN 1984, ở huyện Thuận Châu) và ông Lường Văn Diêm (SN 1973, ở huyện Thuận Châu) về việc khoảng 6h ngày 24/8, cháu Lò Xuân T. (SN 2009) và cháu Lường Văn P. (SN 2011) đi đâu không rõ, gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy, điện thoại không liên lạc được.

Đến 17h cùng ngày, cháu T. điện về cho gia đình bằng số điện thoại lạ nói là bị một số người thu giữ điện thoại, ép lên ô tô đưa đi, không rõ đang ở đâu.

Lo sợ con em mình bị lừa, đưa đi bán nên phụ huynh 2 cháu đã đến công an trình báo.

Đến 4h ngày 25/8, gia đình tiếp tục nhận được điện thoại của cháu T. thông tin, cháu đã trốn được khỏi ô tô của các đối tượng, và hiện không rõ ở đâu, nghi vấn bị các đối tượng lừa đi Campuchia để ép buộc lao động.

Công an huyện Thuận Châu sau đó đã liên hệ theo số điện thoại, và hướng dẫn 2 cháu đến Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) để nhờ sự trợ giúp.

Đến nay, Công an huyện Thuận Châu phối hợp với gia đình 2 cháu cùng Công an phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đón các cháu về với gia đình mạnh khỏe.

Cảnh sát cho biết, 2 cháu T. và P. bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa làm việc nhẹ lương cao rồi đưa 2 cháu đi ra nước ngoài ép làm việc.