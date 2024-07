Bắt 2 đối tượng chuyên lừa người ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, cuối tháng 12/2023, Hoàng Tiến Đạt (30 tuổi, trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) được một người nước ngoài đặt vấn đề tìm người để làm công việc về thương mại điện tử cho công ty tại Lào.

Nếu giới thiệu được người sang làm việc Đạt sẽ được trả số tiền 2 triệu đồng/người.

Do thấy công việc dễ kiếm tiền, từ tháng 1 đến tháng 4, thông qua mạng xã hội Facebook, Đạt tìm và giới thiệu được 6 người ở xã Cao Lâu và xã Xuất Lễ (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) sang Lào làm "việc nhẹ lương cao" (thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng).

Sau đó, Đạt được trả số tiền 12 triệu đồng.

Ngoài ra thông qua Đạt, Phương Thị Trang (32 tuổi, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã giới thiệu, tuyển dụng được 9 người cho công ty do người nước ngoài ở Lào làm chủ.

Trang biết đây là công ty chuyên về lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, thông qua việc giả danh các sàn thương mại điện tử, nhưng do được ông chủ công ty khuyến khích nếu giới thiệu được người khác tham gia làm việc tại công ty sẽ được thưởng 1.000 Nhân dân tệ/người (khoảng 3,5 triệu đồng/người) nên đã đồng ý.

Phương Thị Trang tại trụ sở công an (Ảnh: Anh Khoa).

Sau đó, Trang dùng mạng xã hội để quảng cáo, lôi kéo những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn sang Lào làm việc.

Tuy nhiên khi sang đến Lào, các công dân bị ép phải thực hiện công việc sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người Việt Nam.

Các trường hợp mà Trang, Đạt đưa sang Lào thấy việc làm không như trao đổi trước, nghi ngờ bị đưa đi làm việc lừa đảo nên đã xin nghỉ để về Việt Nam.

Lúc này, Trang yêu cầu họ phải nộp số tiền 12.000 Nhân dân tệ/người (khoảng 42 triệu đồng/người) cho chủ công ty người nước ngoài mới trả hộ chiếu.

Sau đó, những công dân muốn về nước đã liên hệ với gia đình nộp tiền số tiền trên để được về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu và kết quả đấu tranh, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tiến Đạt, Phương Thị Trang về hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.