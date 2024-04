Chiều 13/4, ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí, vụ việc nói trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, 2 nhóm người dùng hung khí lao vào đánh nhau. Khi có 2 nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường, cuộc ẩu đả mới dừng lại.

Theo ông Tích, vụ ẩu đả xảy ra xuất phát từ việc mâu thuẫn trong việc bán lệch giá giữa cửa hàng kinh doanh sắt thép, tôn và một đại l‎ý sắt thép khác đóng trên địa bàn xã Khánh Hợp.

"Do mâu thuẫn trong làm ăn giữa 2 đại lý‎ sắt thép về chênh lệch giá, sau đó cả 2 có thách đố, rồi kéo người đánh nhau, gây thương tích. Công an xã và Công an huyện Nghi Lộc đã mời cả 2 nhóm người này đến trụ sở để làm việc", ông Tích nói.

Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc điều tra làm rõ.