Ngày 9/4, thông tin từ Công an huyện Hoài Ân (Bình Định), Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.Q.H. cùng 19 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng, xảy ra cuối năm 2023 tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.

Theo điều tra ban đầu, giữa P.V.L. và N.Q.H. (cùng ở huyện Hoài Ân) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó 2 bên gọi điện, nhắn tin thách đố, hẹn đánh nhau.

Hiện trường xảy ra vụ việc được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Công an huyện Hoài Ân).

Tối 18/12/2023, H. rủ thêm khoảng 20 đồng phạm khác, chuẩn bị hung khí tập trung tại ngã 3 An Hậu, xã Ân Phong để tìm đánh L.

Khi đến quán nước trên đường Hùng Vương, khu phố Gò Cau, thị trấn Tăng Bạt Hổ, nhóm của H. gặp nhóm của L.. Hai bên xông vào đánh nhau, gây náo loạn tại khu vực dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Ân đã mở rộng điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong vụ án này nhiều bị can là người chưa thành niên, một số đã bỏ học, không có nghề nghiệp, có em đang ngồi trên ghế nhà trường.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các đối tượng phạm tội do nhận thức, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, thiếu kỹ năng sống, thích chứng tỏ bản thân một cách lệch chuẩn, khi mâu thuẫn xảy ra có khuynh hướng giải quyết bằng bạo lực. Bên cạnh đó, một phần là thiếu sự quan tâm, giám sát, giáo dục của gia đình.