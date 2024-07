Hai người Trung Quốc ngày ngủ nghĩa trang, đêm đi trộm cắp

Ngày 17/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và công an các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, bắt giữ Hoàng Gia Lạc (SN 1992) và Hoàng Chấn Long (SN 1974), cùng trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về việc 2 công ty tại khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa, bị 2 đối tượng đeo găng tay bịt mặt, mặc áo chống nắng đột nhập, cạy phá tủ lấy trộm tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa tập trung lực lượng điều tra làm rõ.

Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh bắt giữ 2 đối tượng trên khi chúng đang lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở khu công nghiệp tại thành phố Bắc Giang.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật phạm tội như xe máy, xà cầy, găng tay.

Hai đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua hộ chiếu thông hành. Sau đó đi đến cửa hàng mua bán xe máy cũ ở các tỉnh phía Bắc để mua phương tiện đi sâu vào trong nội địa nước ta.

Chúng sử dụng Google Maps để xác định các khu công nghiệp rồi đột nhập vào ban đêm. Khi vào Việt Nam, cả hai thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhưng không xuất trình giấy tờ tùy thân nhằm che giấu tung tích thông tin cá nhân.

Ban ngày chúng thường chọn những nơi hoang vắng ít người qua lại như nghĩa trang, gầm cầu, bờ đê để ngủ.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng bán lấy tiền rồi gửi về Trung Quốc qua mạng Wechat. Chúng tìm cách lẩn trốn về nước, sau một thời gian tiếp tục quay lại Việt Nam để hoạt động phi pháp.