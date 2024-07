Nam thanh niên trốn truy nã ở TPHCM sau khi say xỉn tông chết người

Ngày 17/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã bàn giao Lâm Văn Tình (29 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), cho Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trước đó một ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an TP Thủ Đức phát hiện nam thanh niên chạy xe máy trên đường Võ Trường Toản, phường Linh Trung có dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm trên, người này không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và có dấu hiệu sử dụng chất ma túy nên bị mời về Công an phường Linh Trung làm việc.

Công an tóm gọn nam thanh niên trốn truy nã sau khi say xỉn tông chết người (Ảnh: Lam Giang).

Tại trụ sở công an, nam thanh niên cố tình che giấu nhân thân, lai lịch. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định người này tên Lâm Văn Tình, đang bị Công an huyện Cần Giuộc truy nã về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 7/8/2022, Tình chạy xe máy trên tỉnh lộ 835B, hướng từ ngã ba Gò Đen đi ngã tư Phước Lý.

Khi đến đoạn đường thuộc xã Phước Lý, do thiếu quan sát, Tình xảy ra va chạm với xe máy của bà T. (49 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Vụ việc khiến bà T. bị thương nặng, tử vong ngay sau đó. Công an xác định, thời điểm xảy ra tai nạn Tình có nồng độ cồn 0,933mg/lít khí thở.

Trong quá trình điều tra vụ án, Tình bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định truy nã với nam thanh niên này.