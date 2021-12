Hai đối tượng xịt hơi cay, bắt cóc "con nợ" để đòi tiền

Dân trí Do mâu thuẫn tiền bạc, 2 đối tượng đã dùng vũ lực, xịt hơi cay vào mặt, khống chế con nợ trong 2 tiếng để đòi 5 triệu đồng tiền nợ.

Ngày 22/12, cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can gồm Mai Văn Huy (SN 2000) và Thủy Thành Truyền (SN 1997) cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thủy Thành Truyền và Mai Văn Huy (áo đen) bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an huyện Thăng Bình cung cấp).

Theo điều tra, Huy và Triệu Quốc Hậu (SN 2003) trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình có mâu thuẫn tiền bạc. Tối 26/7, tại quán cà phê trên đường Thái Phiên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Huy và Truyền đã dùng vũ lực, xịt hơi cay vào mặt Hậu rồi khống chế, buộc Hậu lên xe các đối tượng chở về nhà Thủy Ngọc Bích (SN 1980, cậu ruột của Huy).

Tại đây, Huy và Truyền đã giữ Hậu hơn 2 tiếng đồng hồ và liên tục dùng vũ lực để đòi tiền nợ, buộc Hậu phải gọi bạn đem số tiền 5 triệu đồng đến đưa cho Huy mới được thả cho về.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thăng Bình đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Qua làm việc, 2 đối tượng Huy và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau thời gian củng cố chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền với tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2, Điều 169 Bộ luật hình sự.

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thăng Bình phê chuẩn.

Ngày 22/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng Huy và Truyền để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Công Bính