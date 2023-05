Hà Nội: Tạm giữ 3 thiếu niên chặn xe, chém người để trả đũa

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, đang tạm giữ Nguyễn Thế Đ., Kiều Anh D. và Đỗ Hùng D. (cùng 16 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 7/5, C. (16 tuổi) đi xe máy chở theo Y. (17 tuổi) trên phố Hàng Bài rẽ hướng Hai Bà Trưng thì gặp nhóm của Thế Đ. đi hướng ngược lại.

3 nghi phạm bị tạm giữ (Ảnh: An Nam).

Hai nhóm va chạm giao thông. Đ. cùng đồng bọn đuổi theo chặn đánh nhưng người đi cùng nhóm C. kịp bỏ chạy. Trong khi đó, C. vứt xe tại hiện trường, bỏ chạy, còn Y. bị nhóm đối thủ tấn công bằng chân tay, dao, túyp sắt. Chiếc xe của C. cũng bị đập phá.

Vụ việc khiến Y. trọng thương, gãy đốt ngón chân, gãy xương cẳng tay... Gia đình nạn nhân sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Tại trụ sở điều tra, Thế Đ., Kiều D. và Hùng D. khai trước khi gây ra vụ việc đã bị một nhóm thanh niên đi xe Honda Wave đuổi đánh, ném chai thủy tinh. Sau đó, 3 thiếu niên đi tìm nhóm người trên để trả thù.

Khi nhận ra một đối tượng trong nhóm trên đi cùng C. và Y., 3 nghi phạm quyết định đuổi đánh, trả đũa.