Hà Nội: Nhân viên đường sắt vận chuyển thuê động vật quý hiếm

Dân trí Kiểm tra đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện 17 cá thể rùa, nghi là rùa hộp trán vàng, một trong những loài rùa quý hiếm, nằm trong danh sách những loài động vật đặc biệt nguy cấp.

Nam nhân viên đường sắt bị phát hiện vận chuyển động vật quý hiếm.

Ngày 3/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường sắt số 1 (Đội 1), Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) đã lập biên bản bàn giao đối tượng Đậu Q. N. (SN 1989, ở Hà Tĩnh) cùng tang vật là 17 cá thể rùa quý hiếm, cho Công an quận Đống Đa (Hà Nội) để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/6, tổ công tác Đội 1 phối hợp với Đồn Công an Ga Hà Nội phát hiện một người đàn ông đi trong ga, bê một bao tải, bên trong có thùng các-tông, có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiếp cận, kiểm tra và phát hiện bên trong thùng các-tông có nhiều cá thể rùa nên đã đưa người đàn ông trên về trụ sở Đồn Công an Ga Hà Nội để đấu tranh làm rõ.

Số rùa được cơ quan công an phát hiện.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, bên trong bao tải có 17 cá thể rùa, nghi vấn là rùa hộp trán vàng - một trong những loài rùa quý hiếm, được xếp vào danh sách những loài động vật đặc biệt nguy cấp trong sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên.

Tại trụ sở công an, đối tượng Đậu Q. N., nhân viên đường sắt thuộc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, cho biết, anh ta nhận vận chuyển số rùa trên của một người tên Linh (chưa rõ thân nhân, lai lịch) từ Ga Đà Nẵng ra Ga Hà Nội và tiếp tục gửi bằng ô tô ra Móng Cái (Quảng Ninh).

Vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên