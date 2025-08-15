Hà Nội: Hơn 60 người đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace lĩnh án

Theo đó Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Minh (35 tuổi), Đào Anh Dũng (33 tuổi, ở Hà Nội) mỗi người 6 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc.

Bị cáo Trần Xuân Minh bị đánh giá có nhân thân xấu khi sở hữu 2 tiền sự đã hết thời hiệu, 3 tiền án đã xóa án tích.

Các bị cáo là người nước ngoài đã tham gia đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace cũng phải nhận mức án về tội Đánh bạc.

Cụ thể bị cáo Kim Byung Chul (quốc tịch Hàn Quốc) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù; Leem Dong Huyn (quốc tịch Hàn Quốc) lĩnh án 30 tháng tù; Lee Yi Cheng (quốc tịch Trung Quốc), Harada Naoto (quốc tịch Nhật Bản) và Tung Tzu Hsiang đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đều nhận mức án 24 tháng tù cùng về tội Đánh bạc.

Hơn 40 người còn lại lĩnh án từ 20 tháng tù treo đến 3 năm tù về tội Đánh bạc. Trong số này có 5 người quốc tịch Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, được tòa bố trí phiên dịch viên và chỉ định người bào chữa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng cùng tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh Poker được thua bằng tiền để thu lợi bất chính.

Từ tháng 3/2022, Minh và Dũng quảng cáo, kêu gọi khách đến đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung, phụ trách tuyển chọn nhân sự và trả lương cho nhân viên cùng tổ chức đánh bạc.

Minh và Dũng đã phân công Nguyễn Đăng Mạnh quản lý trực tiếp hoạt động của Câu lạc bộ, tuyển, phân công công việc và chấm công cho nhân viên quản lý, nhân viên chia bài và kiểm tra doanh thu thông qua số chip để báo cho Dũng.

Từ tháng 3/2022 đến ngày 15/10/2023, Minh cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc cho hơn 40 người với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Các bị cáo đã thu lợi bất chính khoảng hơn 2,8 tỷ đồng.

Vào ngày 15/10/2023, tổ công tác thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra hành chính câu lạc bộ Lucas Palace tại các phòng SH13, SH14 khu dự án The Belleville, phường Yên Hòa (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker ăn thua bằng tiền tại các phòng VIP ở tầng 3.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Tại phòng VIP 1, cơ quan công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (29 tuổi) đang chia bài cho các con bạc đánh bạc bằng hình thức Poker.

Những người tham gia chơi bạc tại đây không chỉ mang quốc tịch Việt Nam mà còn có những con bạc mang quốc tịch Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Cáo trạng xác định, bị cáo Kim Byung Chul đã 10 lần tham gia đánh bạc cùng các con bạc khác với tổng số tiền lần ít nhất là 80 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn 300 triệu đồng.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Nhung).

Leem Dong Hyun tham gia đánh bạc 6 lần cùng những người khác, trong đó lần nhiều nhất là 180 triệu đồng. Harada Naoto bị cáo buộc đã 3 lần tham gia đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace với các con bạc khác, lần nhiều nhất là hơn 122 triệu đồng.

Tung Tzu Hsiang tham gia đánh bạc 2 lần; lần thứ nhất là 86 triệu đồng và lần thứ 2 là hơn 120 triệu đồng. Lee Yi Cheng bị cáo buộc đã sử dụng hơn 13 triệu đồng tham gia đánh bạc một lần thì bị bắt quả tang

Đại diện VKS đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, nếp sống văn hóa, trật tự, trị an trên địa bàn... Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi của từng bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.