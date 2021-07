Giấu gần 1.000 viên ma túy trong buồng chuối, gạch block… vẫn bị phát hiện

Dân trí Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ gần 1.000 viên ma túy. Số ma túy này được giấu trong các viên gạch block, buồng chuối và nhiều vật dụng trong nhà của đối tượng.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ gần 1.000 viên ma túy.

Chiều 4/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Quảng Ninh vừa bắt quả tang đối tượng Trương Văn Tuân (SN 1984) trú tại thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trương Văn Tuân bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 3/7, Công an Quảng Bình đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt quả tang Tuân đang có hành vi tàng trữ ma túy, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng.

Cơ quan công an phát hiện ma túy giấu trong gạch block.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện tại nhà của Tuân có 952 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến; 16 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và một gói ma túy ketamin.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tuân đã giấu số ma túy nói trên ở nhiều vị trí như trong lỗ của gạch block, buồng chuối và các vật dụng trong nhà, ngoài vườn…

Buồng chuối cũng được tận dụng để giấu ma túy.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Văn Tuân.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Thành