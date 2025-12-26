Trùm giang hồ Vi “Ngộ” bị tuyên 6 tháng tù

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ bị cáo Vi) cùng trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa (cũ), nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, về tội Trốn thuế.

Theo cáo trạng, cuối tháng 6/2024, vợ chồng Vi thỏa thuận với ông Nguyễn Thế Thuật (SN 1963, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) về việc mua lại căn nhà ở 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành với giá 13 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Vi (Ảnh: Hoàng Hưng).

Hai bên thỏa thuận bằng miệng rằng vợ chồng Vi là người nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, lệ phí trước bạ.

Trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, vợ chồng Vi thống nhất với nhau để giá mua nhà trong hợp đồng chuyển nhượng bằng khung giá nhà nước quy định. Do bận việc nên Giang nhờ bố đẻ liên hệ văn phòng công chứng soạn thảo hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, đến khi làm thủ tục mua bán, vợ chồng Vi đã nhờ người quen soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên với mức giá là 3,75 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Vi và vợ tại phiên xét xử (Ảnh: Hoàng Đức).

Kết luận giám định thuế cho thấy, vụ việc trên có hành vi trốn thuế do sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 231 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật bị xử phạt hành chính mỗi người 100 triệu đồng.