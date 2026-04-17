Giang hồ nổ súng vì khoản nợ liên quan đến trùm xã hội đen Hạnh "Sự"

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Quang Chiến (54 tuổi, ở Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Giết người. Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn vay nợ liên quan đến "trùm" giang hồ Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”).

Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh "Sự", 68 tuổi, ở phường Giảng Võ, Hà Nội) vốn khét tiếng giang hồ với nhiều tiền án, từng một thời là đàn em của Năm Cam, đã bị Công an Hà Nội bắt giữ hồi tháng 7/2025.

Theo đó, bị cáo Vũ Quang Chiến và Hạnh “Sự” là chỗ bạn bè lâu năm.

Năm 2007, Chiến quen ông Đỗ Huy Thục (50 tuổi, ở Hải Phòng). Đến năm 2015, ông Thục có nói với Chiến về việc muốn vay tiền để mở cửa hàng xăng dầu.

Bị cáo Chiến đã giới thiệu Thục gặp bà Nguyễn Thị Hạnh để hai bên trao đổi. Do Hạnh “Sự” chỉ quen biết Chiến, nên khi Thục vay tiền, bị cáo Chiến đứng ra bảo lãnh và chịu trách nhiệm về khoản nợ này.

Giữa năm 2022, Hạnh “Sự” thông báo với Chiến về việc Thục còn nợ khoảng 11 tỷ đồng. Sau khi xác nhận với Chiến khoản nợ trên, ông Thục trốn tránh, không gặp Chiến và Hạnh để trả nợ.

Do là người đứng ra bảo lãnh khoản vay nên bị cáo Chiến đã phải thay ông Thục trả cho Hạnh “Sự” 4 tỷ đồng, còn số tiền 7 tỷ đồng chưa trả.

Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "Sự" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cáo trạng xác định, trong tổng số tiền 11 tỷ đồng mà Nguyễn Thị Hạnh cho Thục vay thì ông Đinh Văn Sang (51 tuổi, ở Hà Nội) góp 800 triệu đồng. Cuối năm 2022, biết chuyện bị cáo Chiến đứng ra nhận khoản tiền nợ giữa Hạnh “Sự” và Đỗ Huy Thục nên ông Sang tìm Chiến để hỏi rõ sự việc.

Do biết anh Nguyễn Gia Hùng (44 tuổi) có quan hệ với Chiến nên ông Sang nhờ anh này tìm gặp Chiến để đòi tiền.

Khoảng 12h ngày 15/5/2023, khi Chiến đang ở một quán bia trên phố Đội Cấn (Hà Nội), Hùng gọi điện hẹn gặp và rủ anh Chu Ngọc Biên (46 tuổi) đi cùng.

Trước khi đến điểm hẹn tại khu vực hồ Bảy Gian, Chiến mang theo một khẩu súng dạng côn quay đã lắp 6 viên đạn cao su, cất trong túi quần rồi ra ghế đá cạnh hồ ngồi đợi sẵn.

Khoảng 14h cùng ngày, nhóm ông Sang gồm Hùng, Biên và một người tên Hiếu đến gặp bị cáo Chiến để làm rõ việc có đứng ra nhận khoản nợ liên quan Hạnh “Sự” hay không.

Trước câu hỏi trên, bị cáo Chiến không trả lời và xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, bị cáo Chiến tức giận rút súng hướng về phía ông Sang đe dọa. Thấy vậy anh Biên lao vào khống chế Chiến, ghì mặt bị cáo xuống đất.

Cùng lúc, một số người đi cùng Chiến đến hỗ trợ.

Theo cáo trạng, trong lúc giằng co, bị cáo Chiến nổ một phát súng trúng vùng bụng anh Biên. Những người xung quanh bỏ chạy.

Tiếp đó, hai người đi cùng Chiến lao đến đánh anh Biên khiến nạn nhân gục xuống đường, trước cửa quán bia.

Về phía nạn nhân, sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Kết luận giám định cho thấy, anh Biên bị tổn thương cơ thể 28%.

Cơ chế hình thành thương tích do vật tày có cạnh và vật cứng có tính chất đâm xuyên gây ra.

Ngày 12/9/2025, Vũ Quang Chiến bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với 2 “đàn em” của bị cáo Chiến, đến nay cơ quan điều tra chưa xác định được tung tích và chưa có căn cứ xác minh, làm rõ nên tách hành vi này để điều tra, làm rõ và xử lý sau.