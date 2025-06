Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy nhận hối lộ

Ngày 30/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Hùng Cường (SN 1987), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thủy.

Đối tượng Trịnh Hùng Cường, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, bị bắt để điều tra tội Nhận hối lộ (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Bị can Trịnh Hùng Cường bị bắt giam để điều tra tội Nhận hối lộ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của Trịnh Hùng Cường, thu giữ tang vật nhận hối lộ và nhiều vật chứng khác có liên quan đến vụ án.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao, Trịnh Hùng Cường đã làm trái quy định của pháp luật để sách nhiễu, vòi vĩnh các hộ gia đình, cá nhân buộc phải chi tiền “bôi trơn” để được giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.