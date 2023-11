Giám đốc Công ty Mua bán điện của Tập đoàn EVN bị bắt

Tối 9/11, thông tin với phóng viên báo Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Danh Sơn (Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đây là động thái mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Bị can Nguyễn Danh Sơn (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Hùng (SN 1976), Phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương;

Trịnh Văn Đoàn (SN 1982), Chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Khải (SN 1977), Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988), Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trương Hoàng Dũng (SN 1982), Chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

5 bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.