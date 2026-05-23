Giám đốc ban quản lý rừng cùng 7 đồng phạm bị khởi tố vì lập hồ sơ khống

Chiều 23/5, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế) xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ việc xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (Công ty Minh Anh), trụ sở tại Huế.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 bị can gồm giám đốc, các cán bộ, viên chức thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và các đối tượng điều hành, quản lý tại Công ty Minh An; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để ngăn chặn hành vi tiêu hủy chứng cứ, bảo đảm công tác điều tra mở rộng.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, năm 2025, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) được giao làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn thành phố Huế. Tổng diện tích trồng rừng là 210ha, với giá trị các hợp đồng giao nhận thầu hơn 18,5 tỷ đồng được trích từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế.

Công ty Minh An là đơn vị trúng toàn bộ 4 gói thầu thi công nêu trên. Theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt, chủ đầu tư yêu cầu nghiêm ngặt các bước xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân và lấp hố 5-10 ngày trước khi trồng. Tuy nhiên, bên thi công đã cố ý bỏ qua các công đoạn này.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng liên quan (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Theo chỉ đạo của Phạm Ngọc Dũng (thời điểm bị khởi tố là Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) và Lê Hồng Khanh - đối tượng điều hành Công ty Minh An, các tổ thi công đã cuốc hố và trồng cây ngay mà không bón lót phân, lấp hố trồng cây theo quy định kỹ thuật.

Dù biết rõ đơn vị thi công bỏ qua các bước kỹ thuật bắt buộc, nhóm cán bộ, viên chức phụ trách giám sát thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương gồm: Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch, cùng nhóm lãnh đạo, quản lý Công ty Minh An là: Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội vẫn nghiệm thu khống, ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu đạt chất lượng để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế giải ngân 70% số tiền trồng rừng năm thứ nhất.

Việc làm gian dối của các đối tượng nêu trên đã gây thiệt hại cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố Huế số tiền gần 751 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, đối tượng chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối và tiêu hủy các hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó, che giấu cơ quan chức năng.