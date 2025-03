Giải quyết triệt để nguyên nhân phát sinh tội phạm từ cơ sở

Chiều 25/3, Cụm thi đua số 4 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ - tổ chức Lễ ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Tại buổi lễ, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã trao đổi và thống nhất thông qua Kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Theo đó, về công tác chuyên môn, các đơn vị trong Cụm tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đơn vị cũng quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 23 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2025.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 (Ảnh: Cục C05).

Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, nhấn mạnh các nội dung và chỉ tiêu thi đua của Cụm phải bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Trung tướng Lệ yêu cầu các đơn vị trong Cụm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức quần chúng nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động…

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Trung tướng Lệ đề nghị giải quyết triệt để nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ đầu và tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2024; giảm 5-10% số lượng các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với năm 2024; công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm đạt vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%...

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, năm 2025, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 cần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng...