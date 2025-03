Thanh niên CAND phải luôn sẵn sàng dấn thân vào nơi gian khó nhất

Sáng 25/3, Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân.

Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), 69 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956-2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Tại buổi đối thoại, Thiếu tá Trương Quốc Việt, đoàn viên Chi đoàn Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, đã gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Lương Tam Quang về các điều kiện cần thiết để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Buổi đối thoại sáng 25/3 (Ảnh: Hải Nam).

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết năm 2025, lực lượng CAND đã định ra phương hướng, nhiệm vụ, trong đó, thanh niên CAND có điều kiện, tiềm năng để cống hiến và đóng góp.

"Vì thanh niên chúng ta có nhiệt huyết, sức trẻ và có năng lực, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng có thể tham gia và hoàn thành thắng lợi. Cũng chính thanh niên sẽ tạo ra những thành tích, kỳ tích mới", Bộ trưởng Công an nói.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, thanh niên CAND phải xác định mình cần làm gì, làm như thế nào để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Cùng với đó, thanh niên CAND phải có mục tiêu, hoài bão để không ngừng đổi mới, sáng tạo, tìm tòi ra những cách làm hiệu quả nhất, trên tinh thần không quản gian khó, sẵn sàng dấn thân vào những nơi khó khăn nhất...

Trong khi đó, Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang, mong muốn được định hướng thêm một số giải pháp để đối phó với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để gây mất an ninh trật tự ở nước ta, cũng như ứng dụng công nghệ này phục vụ công tác công an trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trả lời câu hỏi (Ảnh: Hải Nam).

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho rằng cần nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ, về AI cho cán bộ chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên công an để sử dụng và ứng dụng vào thực tiễn công tác, tạo ra những AI tích cực để phục vụ cho đời sống xã hội.

"Đào tạo nguồn nhân lực, phải có những kỹ sư công nghệ hiểu về AI, làm ra AI và ứng dụng AI", Trung tướng Nguyễn Minh Chính nói.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, năm 2024, công tác Đoàn và phong trào thanh niên CAND tiếp tục được đổi mới, bám sát và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, trọng tâm là triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11 của Đảng ủy Công an Trung ương...

"Những hình ảnh thanh niên CAND dũng cảm dầm mình trong bão lũ, bất chấp hiểm nguy để cứu giúp đồng bào, lặn lội trên mọi nẻo đường, làng bản, vùng sâu, vùng xa; những gương mặt trẻ tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, những chiến sĩ thấm đẫm mồ hôi rèn luyện để sẵn sàng chiến đấu; những tấm gương thanh niên công an anh dũng hy sinh hoặc mất đi một phần xương máu... trở thành niềm tự hào của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh", Bộ trưởng ghi nhận.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, thanh niên CAND cần phải có hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Đại tướng Quang cho rằng thanh niên CAND phải xung kích, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là xây dựng lực lượng CAND tinh, gọn, mạnh, hiện đại; trong chuyển đổi số quốc gia, phòng, chống lãng phí, các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Đối với các cấp bộ Đoàn trong CAND, Bộ trưởng chỉ đạo cần nghiên cứu, quán triệt nhận thức sâu sắc, đầy đủ tình hình, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, phát huy cao độ với những công tác thiết thực, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh niên, nhất là ý thức tận tụy phục vụ nhân dân với tinh thần "trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", đưa thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2024 (Ảnh: Hải Nam).

Tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang và ông Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã tuyên dương 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm 2024.

Ban Tổ chức chương trình cũng đã phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.