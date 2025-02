Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok, cơ quan này đã khởi tố 50 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin lời "mật ngọt" ảo, mất tiền thật

Qua điều tra, cảnh sát xác định tổ chức này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, trong đó có nạn nhân mất đến 20 tỷ đồng.

Nạn nhân của đường dây lừa đảo này là những người độc thân, có hoàn cảnh éo le trong hôn nhân, cuộc sống, hoặc người đang thất nghiệp, có nhu cầu tìm việc làm. Thậm chí, nhiều nạn nhân có điều kiện kinh tế nhưng dễ tin người, mạo hiểm đầu tư và sẵn sàng chi số tiền lớn dẫn đến mắc bẫy.

Để tạo lòng tin cho nạn nhân, các đối tượng đã xây dựng hình ảnh là những nhân vật thành đạt, làm ăn lớn, đầu tư "khủng", uy tín.

Một bị hại trình báo với cơ quan công an về việc mình bị lừa đầu tư tiền ảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Trình báo với cơ quan điều tra, một phụ nữ quê Hà Tĩnh cho biết, chị có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Khoảng tháng 9/2024, qua mạng xã hội Facebook, chị kết bạn với một tài khoản thể hiện người này là doanh nhân thành đạt, đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Người này thường xuyên nhắn tin quan tâm, hỏi han nhẹ nhàng để tìm hiểu về cuộc sống, sở thích đến những vết thương trong quá khứ của đối phương. Những lời trò chuyện vui vẻ, quan tâm, gây thương nhớ dần chiếm được thiện cảm của người phụ nữ. Hai bên cứ thế nhắn tin với nhau nhiều hơn.

Một thời gian sau, người này rủ chị đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin để nhanh kiếm lời. Nhẹ dạ cả tin, người phụ nữ đóng lần lượt 15 triệu đồng, 50 triệu đồng đến 130 triệu đồng. Cả 3 lần này, chị đều được rút cả gốc lẫn lãi.

"Lúc này, tôi vẫn chưa biết mình bị lừa. Nghĩ rằng mình may mắn chỉ đến vậy nên tôi nói không muốn đầu tư nữa. Thấy vậy, người này lại nói bằng mọi cách để tôi tiếp tục đầu tư", chị kể.

Biết chị đang đi làm từ thiện cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Bắc, người này nhắn tin quan tâm, động viên hàng ngày, khuyên đầu tư để có tiền giúp mọi người và có tương lai tốt đẹp hơn.

Anh ta rủ rê chị đầu tư mức VIP 800 triệu đồng để lấy hoa hồng cao hơn, nếu không có tiền sẽ hỗ trợ một nửa.

Thấy lần trước nhanh có lãi, chị đóng thêm 130 triệu đồng nhưng lần này hệ thống báo lỗi, cần đóng thêm tiền để khắc phục. Cứ thế người phụ nữ nộp lên đến 500 triệu đồng. Khi nhận ra mình bị lừa, chị liên hệ với "bạn trai doanh nhân" thì tài khoản người này đã bị khóa.

Tòa nhà nơi các đối tượng dịch chuyển địa bàn hoạt động từ Philippines về Campuchia, được xây dựng kín cổng cao tường (Ảnh: Đức Quang).

"Đây là số tiền tôi chắt chiu nhiều năm mới có được nên rất hoang mang. Khi tôi nhận biết thành công không dễ dàng đến với mình bởi những trò đầu tư qua mạng thì đã muộn", chị nói và mong mọi người cảnh giác với những chiếc bẫy trên không gian mạng để không mắc phải sai lầm như mình.

Theo Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đối tượng lừa đảo đã khai thác tối đa thông tin của bị hại ngay từ đầu, đặc biệt thông tin cá nhân đưa lên các trang mạng xã hội.

Từ đó, các đối tượng tìm hiểu kỹ, đưa ra đánh giá đặc điểm tâm lý của từng nạn nhân. Chúng tiếp cận nạn nhân thông qua cuộc trò chuyện và lựa chọn từng thời điểm thích hợp để đưa ra hình thức nói chuyện phù hợp. Đây là những kỹ năng, kịch bản được đào tạo, chuẩn bị bài bản, chi tiết.

Tiếp đó, các đối tượng đưa ra những lý do phù hợp để rủ rê đầu tư tiền ảo. Thời gian đầu, chúng cho nạn nhân kiếm lời, lấy lãi rất nhanh rồi dần dần khiến nạn nhân sập bẫy.

Đồng loạt đánh úp từ nhiều hướng

Không chỉ có nạn nhân kể trên, đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận nhiều đơn thư trình báo của công dân trên địa bàn về việc bị lừa đảo trên mạng xã hội bằng thủ đoạn mời đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định dòng tiền mà các đối tượng lừa đảo thành công được chuyển ra nước ngoài.

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời.

Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Campuchia và Công an Hà Tĩnh ký kết hợp tác (Ảnh: Đức Quang).

Trong quá trình này, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ Bộ Công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin cho cảnh sát Philippines để đề nghị phối hợp, đấu tranh bắt giữ các đối tượng.

Đến cuối năm 2024, biết cảnh sát Philippines vào cuộc truy quét, đẩy đuổi, tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Một số khác lên kế hoạch về Việt Nam thăm người thân trước khi sang Campuchia để tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải cho biết, ban chuyên án xác định thời cơ chín muồi nên lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động.

Cảnh sát bắt giữ các nghi phạm tại sào huyệt và sân bay (Ảnh: Công an cung cấp).

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, Philippines, đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và Nội Bài (Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác.

Tuy nhiên, các đối tượng hoạt động tại các tòa nhà kín cổng cao tường, địa bàn điều tra, trinh sát hoàn toàn xa lạ với các cán bộ, chiến sĩ. Hơn nữa, việc phối hợp với cảnh sát các nước và Việt Nam còn chưa thực sự nhịp nhàng do chưa có nhiều kinh nghiệm. Đây là những khó khăn, thách thức cho lực lượng công an khi phải thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ.

Với sự mưu trí, dũng cảm, các mũi trinh sát đã vượt khó, đồng loạt áp sát, triển khai phương án đánh úp từ nhiều hướng.

Vào tháng 2, tại Phnôm Pênh (Campuchia), cảnh sát ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, khống chế, bắt giữ thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về Việt Nam trước khi sang Campuchia. Lúc này, nhiều đối tượng tỏ ra ngơ ngác, cho rằng mình bị bắt oan. Song trước những hình ảnh, chứng cứ không thể chối cãi, nhóm này phải cúi đầu nhận tội.

Chiến dịch được đánh giá là triển khai chính xác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây.

Từ vụ án này, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần thực hiện nguyên tắc "4 không, 2 phải" để tránh mắc bẫy lừa đảo qua mạng.

4 không gồm: Không hoảng sợ khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn gửi đến có nội dung xấu liên quan đến cá nhân và người thân; Không tham lam; Không kết bạn với người lạ; Không chuyển khoản cho bất kỳ ai khi chưa xác thực rõ thông tin.

2 phải: Phải thường xuyên cảnh giác, chủ động bảo mật các thông tin cá nhân; Phải tố giác ngay với cơ quan chức năng khi nghi ngờ có hoạt động lừa đảo.

Hành trình đột kích "sào huyệt" lừa đảo hàng trăm tỷ đồng ở Campuchia (Video: Đức Quang - Dương Nguyên).