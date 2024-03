Giải cứu người đàn ông bị bắt cóc lên ô tô

Ngày 29/3, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Nguyên Toàn (SN 1984, trú tại quận Bình Chánh, TPHCM) và Lê Trạc Phong (SN 1988, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về hành vi Bắt người trái pháp luật.

Trước đó chiều 20/3, Công an huyện Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của anh R.C.T. (trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) về việc bố anh là ông S.B.C. (trú tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch bắt lên một chiếc ô tô màu trắng, đưa đi.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ đã triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm nhóm đối tượng gây án.

Sau khi phối hợp với Công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) và Công an xã Ia Krái (huyện Ia Grai), lực lượng công an đã xác định được Thái Nguyên Toàn và Lê Trạc Phong đã thực hiện hành vi bắt người nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã giải cứu ông S.B.C.; bắt giữ Toàn và Phong.

Công an huyện Đức Cơ điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.