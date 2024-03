Công an lý giải việc bắt người vừa được trả tự do ngay trước cổng trại giam

Ngày 10/3, cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đã đưa Huang LinZhong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) từ trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an, đóng ở tỉnh Vĩnh Phúc) về đến trại tạm giam Công an tỉnh Phú Yên để tạm giam, chờ ngày xét xử.

Huang LinZhong bị bắt khi vừa nhận quyết định trả tự do vào ngày 8/3 tại trại giam Vĩnh Quang, sau khi chấp hành xong bản án phạt tù 9 tháng về tội Trộm cắp tài sản do bị cáo gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/6/2023.

Huang LinZhong bị bắt giữ ngay trước cổng trại giam Vĩnh Quang (Ảnh: Thế Minh).

Theo lịch xét xử, 5 ngày nữa (15/3), TAND tỉnh Phú Yên sẽ xét xử Huang LinZhong về tội Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, điều 173 Bộ Luật hình sự, có khung hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù.

Giải thích nguyên nhân bắt Huang LinZhong khi đối tượng này vừa được trả tự do, vị cán bộ công an cho biết, theo điều tra, trưa ngày 4/6/2023, Huang LinZhong đến tỉnh Phú Yên trộm một sợi dây chuyền vàng trị giá gần 44 triệu đồng. Hành vi của đối tượng đã được camera ghi lại.

Trong khi Công an Phú Yên truy tìm Huang LinZhong thì 3 ngày sau (7/6/2023), trên đường trốn chạy, đối tượng này tiếp tục có hành vi trộm cắp ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sau đó, đối tượng bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, Tòa án nhân dân tỉnh này tuyên phạt Huang LinZhong 9 tháng tù (là bản án đối tượng này vừa chấp hành xong).

Cùng thời gian, Công an tỉnh Phú Yên biết Huang LinZhong là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở tỉnh này vào ngày 4/6/2023.

Theo quy định, Công an tỉnh Phú Yên sẽ bắt giữ Huang LinZhong để xử lý theo quy định của pháp luật, tuy nhiên do đối tượng đang chấp hành án phạt tù nên cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên hoãn lệnh bắt giữ, chờ đối tượng ra tù.

Trong thời gian đối tượng bị giam, cơ quan liên ngành đã đến thẩm vấn Huang LinZhong và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra tại Phú Yên.

Do đó, Công an tỉnh Phú Yên đã ban hành kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên ra cáo trạng truy tố Huang LinZhong tội Trộm cắp tài sản.

Nhận được thông tin đối tượng chấp hành xong án phạt tù 9 tháng về tội Trộm cắp tài sản do bị cáo gây ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 7/6/2023, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên đã cử lực lượng bắt tạm giam Huang LinZhong trước cổng trại giam Vĩnh Quang.

"Theo quy định, Huang LinZhong phạm tội sẽ bị trục xuất ngay khi chấp hành án. Tuy nhiên, đối tượng phạm thêm tội ở Phú Yên nên tiếp tục bị bắt giữ, chưa thể trục xuất được. Bên cạnh đó, Huang LinZhong vẫn còn nợ các khoản thi hành án nên cũng cần thời gian để các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền", cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp lý giải.