Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng

Ngày 7/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Công an cũng đồng thời giải cứu thành công 2 thiếu nữ bị lừa bán, bàn giao về cho gia đình và địa phương chăm sóc.

Trước đó, giữa tháng 6, công an nắm thông tin có một số đối tượng lôi kéo, dụ dỗ các thiếu nữ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đi làm ăn tại các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, mục đích của việc này nhằm dụ dỗ rồi lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Hai đối tượng Ven Thị Hoài và Cụt Thị Ngọc tại cơ quan công an (Ảnh: Phạm Thủy).

Tối 1/7, khi Ven Thị Hoài (SN 2003, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) bị công an bắt giữ khi đang dẫn theo V.T.K. (14 tuổi) và M.T.N. (15 tuổi), cùng trú tại xã Bảo Nam, đi xe khách ra các tỉnh phía Bắc để chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Lực lượng chức năng sau đó cũng bắt giữ Cụt Thị Ngọc, trú tại tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu, công an xác định trong quá trình đi làm công nhân tại Bắc Giang, Hoài quen biết với Ngọc. Khi về huyện Kỳ Sơn, Hoài thấy gia đình K. và N. có hoàn cảnh khó khăn nên đã dụ dỗ, lôi kéo đi làm nhân viên tại quán ăn với mức lương cao.

Sau đó, Hoài dụ dỗ nạn nhân và tìm cách bán K. và N. cho Cụt Thị Ngọc, để đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Công an đang mở rộng điều tra vụ việc.