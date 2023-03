Dụ dỗ, lôi kéo cả trẻ em 13 tuổi vào làm việc ở quán karaoke

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vy Văn Sắc (24 tuổi, ở TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn); Phan Văn Ngân (31 tuổi) Lê Văn Quyên (31 tuổi, cùng trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 7/3, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn nhận tin báo của chị T. (32 tuổi, ở tỉnh Lai Châu) về việc con gái chị là cháu L.T.A.P. (13 tuổi) bị giữ và cưỡng bức lao động tại thành phố Bắc Kạn.

Vy Văn Sắc (bìa phải) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 7/3, đơn vị phối hợp với Công an thành phố Bắc Kạn và Công an xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Club Karaoke 1999 (ở thành phố Bắc Kạn), qua kiểm tra, phát hiện cháu P. đang ở tại quán. Lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Quyên (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 26/1 đến ngày 7/3, cháu P. đã bị dụ dỗ, lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke tại một số địa phương. Khi P. đang làm nhân viên phục vụ tại quán do Phan Văn Ngân quản lý (tại Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), bản thân P. có nhu cầu muốn chuyển làm việc nơi khác, Phan Văn Ngân và Lê Văn Quyên đã liên hệ với Vy Văn Sắc để chuyển giao P. từ Bắc Giang, về quán Club Karaoke 1999 ở Bắc Kạn với số tiền 25 triệu đồng.

Phan Văn Ngân thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 10/3, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại quán Club Karaoke 1999, và quán Ba Bể Club (tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), đã phát hiện 23 nhân viên nữ phục vụ tại quán, trong đó có 5 nhân viên dưới 18 tuổi và một nhân viên dưới 16 tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.