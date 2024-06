Cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch sau vụ mất 170 tỷ đồng

Chiều 23/6, một lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cách chức chủ tịch huyện đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Theo lãnh đạo UBND Đồng Nai, việc cách chức đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương là căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai và quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

UBND huyện Nhơn Trạch, nơi bà Giang Hương đang làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương bằng hình thức cách chức Phó bí thư huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Ngoài ra, bà Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của Đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch.

Tại cuộc họp báo quý I do Bộ Công an tổ chức ngày 26/3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị mất khoảng 170 tỷ đồng.