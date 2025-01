Hai người "nổ" quen lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lừa đảo gần 250 triệu đồng

Ngày 5/1, Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Hữu Thiện (còn gọi là Hùng, 45 tuổi, quê Đồng Tháp) và Phạm Đăng Quang (44 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là ông V. (ngụ huyện Tân Biên).

Theo công an, năm 2024, Hùng đến khu vực ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công (huyện Tân Biên) thuê vườn cao su cạo mủ tận thu. Hùng biết ông V. có thửa đất đang tranh chấp, chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Huỳnh Hữu Thiện (Hùng) và Phạm Đăng Quang (từ trái sang) bị công an bắt giữ (Ảnh: Tuyết Nhung).

Hùng giới thiệu với ông V. rằng có quen với ban ngành tỉnh Tây Ninh và thân với cán bộ tên Quang, có thể giúp làm giấy tờ đất trong 4 tháng với giá 220 triệu đồng. Ông V. phải đưa trước cho Hùng 160 triệu đồng và thanh toán khoản còn lại khi hoàn thành thủ tục.

Tin tưởng, ông V. giao tiền cho Hùng, sau đó nhiều lần liên lạc người này không được nên trình báo công an.

Công an huyện Tân Biên đã lập chuyên án đấu tranh và đến công an các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long… xác minh. Công an xác định Hùng tên thật là Huỳnh Hữu Thiện (quê Đồng Tháp), hiện không có ở địa phương.

Thiện không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên giả mạo là người có quan hệ với các lãnh đạo tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 4/1, Công an huyện Tân Biên xác định Thiện đang cạo mủ cao su tại nông trường ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), nên phối hợp chính quyền địa phương bắt giữ. Công an cũng bắt giữ Quang sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Thiện và Quang thừa nhận đã phối hợp lừa ông V. lấy 160 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai lừa 2 nạn nhân khác ở huyện Tân Biên, với tổng số tiền đã chiếm đoạt khoảng 245 triệu đồng để tiêu xài.

Công an huyện Tân Biên thông báo ai là nạn nhân của Thiện và Quang liên hệ đơn vị để phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.