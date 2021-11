Nhiều người "dính" ma túy trong quán karaoke hoạt động "chui"

Dân trí Công an TP Quảng Ngãi phát hiện 22 thanh niên đang hát karaoke trong quán Sao Mai, bất chấp lệnh đóng cửa phòng dịch. Trong số này có 10 người dương tính với chất ma túy.

Chiều 13/11, Công an TP Quảng Ngãi cho biết, các đội nghiệp vụ của đơn vị vừa phát hiện quán karaoke lén lút mở cửa phục vụ cho hàng chục người, bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Khoảng 0h cùng ngày (13/11), các đội nghiệp vụ của Công an TP Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra quán karaoke Sao Mai (phường Nghĩa Lộ), phát hiện 4 phòng đang hoạt động. Kiểm tra các phòng, công an phát hiện có 22 người đang say sưa hát hò, một số có biểu hiện "phê' ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy có 10 người dương tính với chất ma túy.

Công an TP Quảng Ngãi phát hiện quán karaoke hoạt động bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Làm việc với cơ quan công an, bà C.T.K.L. - chủ quán karaoke Sao Mai thừa nhận, dù biết chưa được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn mở cửa phục vụ khách nhằm kiếm lợi nhuận.

Hiện Công an TP Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, trong đó có yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải dừng hoạt động để phòng dịch. Tuy vậy, nhiều quán karaoke vẫn lén lút hoạt động tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Quốc Triều