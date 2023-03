Gài ma túy vào xe máy cô gái để trả thù mâu thuẫn việc bán chó, mèo

Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can Nguyễn Hữu Thêm (34 tuổi, quê Sóc Trăng), Đỗ Xuân Khánh (31 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Trọng (31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) và Trần Trọng Nghĩa (23 tuổi, quê Bình Định) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Kim Thành (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công an khởi tố Thêm và Khánh về tội Vu khống.

Cuộc gọi của người đàn ông không rõ lai lịch

Nguyễn Hữu Thêm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, sáng ngày 3/2, Công an phường 17 (quận Gò Vấp) nhận tin báo qua điện thoại từ một người đàn ông (không rõ lai lịch) tố giác một người phụ nữ đang dừng xe máy trước căn nhà trên đường Lê Đức Thọ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, công an phát hiện N.B.P.A. (20 tuổi, ngụ quận 12) đang cất giấu 3,2gram ma túy trong cốp xe, ví da treo cùng chìa khóa xe và trong 2 bịch bánh tráng treo trên xe. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của A., lực lượng chức năng thu giữ thêm 1,7gram ma túy ở lỗ thông gió trên cửa ra vào nhà vệ sinh tại tầng trệt.

Bước đầu, công an ban đầu xác định A. kinh doanh mua bán chó, mèo cảnh trên các trang mạng xã hội. Thêm là người thường xuyên đến nhà để cùng chăm sóc, mua bán với A.. Quá trình kinh doanh, cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 8h30 ngày 3/2, một khách hàng sử dụng tài khoản Facebook "Trần Thị Mỹ Hạnh" liên hệ đặt mua chó cảnh và yêu cầu giao đến một căn nhà trên đường Lê Đức Thọ (phường 17, quận Gò Vấp) vào lúc 9h30. Người này nhờ A. ghé địa điểm khu vực chân cầu Trường Đai (quận 12) nhận giúp 2 bịch bánh tráng.

Đến 9h25 cùng ngày, A. đến điểm hẹn và gọi cho "Trần Thị Mỹ Hạnh" nhưng được trả lời là đang bận và đề nghị đợi thêm 5 phút thì công an đến kiểm tra, phát hiện sự việc nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định A. không liên quan đến số ma túy bị thu giữ nêu trên; nghi vấn xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống nên đã bị trả thù bằng thủ đoạn vu khống.

Lật tẩy trò vu khống

Xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố xác lập chuyên án. Công an quyết định trả tự do cho A..

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định vì mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, Thêm đã bàn bạc với Khánh cùng lên kế hoạch trả thù A. bằng thủ đoạn đặt mua ma túy và gài vào các vị trí tại chỗ ở và trên phương tiện di chuyển của A..

Đỗ Xuân Khánh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Để thực hiện kế hoạch trên, Khánh tạo tài khoản Facebook ảo "Trần Thị Mỹ Hạnh" để đặt mua chó cảnh từ A. nhằm dẫn dụ cô gái giao chó cảnh đến đường Lê Đức Thọ theo thời gian ấn định.

Sau đó, Khánh lợi dụng thói quen thường xuyên không khóa cửa nhà, dựng xe máy trước sân không rút chìa khóa xe để lén lút giấu ma túy trong nhà, trong cốp xe, trong ví da treo trên chìa khóa xe.

Ngoài ra, Khánh nhờ người trực tiếp giao ma túy (giấu trong 2 bịch bánh tráng) nhằm tạo nhiều chứng cứ thể hiện A. cố ý tàng trữ trái phép chất ma túy để báo công an đến bắt giữ.

Số ma túy thu giữ trên xe máy và chỗ ở của A. được Thêm đặt mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch với số tiền 3,4 triệu và cùng với Khánh chia nhỏ, đặt vào lỗ thông gió trên cửa ra vào nhà vệ sinh, cốp xe máy, ví treo chìa khóa xe của A. và bên trong 2 bịch bánh tráng.

Những người liên quan đến vụ việc bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Thành, là người đã bán số ma túy trên cho Thêm.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, công an thu giữ thêm hơn 39gram ma túy các loại. Tại thời điểm khám xét, công an phát hiện Trọng và Nghĩa đang đến mua ma túy của Thành nên bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.